Перечислены неочевидные причины выпадения зубов у молодёжи
Врач Гузяева: Мягкая пища может стать причиной выпадения зубов у молодых людей
Выпадение зубов у молодых людей может быть не только из-за болезней полости рта, но и неправильного питания. Об этом заявила заведующая стоматологическим отделением одной из московских клиник Ирина Гузяева в беседе с "Газетой.ru".
"Выпадение зубов у молодых людей (эдентулизм) происходит по одной из двух причин: либо связочный аппарат теряет свои способности прочно удерживать зуб либо корень зуба не способен зафиксироваться в альвеолярной лунке челюсти", — объяснила врач.
По словам Гузяевой, приводят к этому запущенный кариес, пульпит, различные заболевания дёсен. Есть и менее очевидные причины. Например, это стресс, хронические болезни и плохое питание.
"При длительном отсутствии в рационе биологически важных веществ может замедлиться или полностью прекратиться питание тканей зуба и связочного аппарата. Как результат, ослабевает фиксация зубов, и они могут выпадать", — поделилась деталями стоматолог.
Гузяева добавила, что мягкая пища также может привести к потере зубов, так как для правильного кровоснабжения тканей пародонта важна регулярная жевательная нагрузка. Сахарный диабет, ожирение, остеопороз, артериальная гипертензия тоже повышают риски выпадения зубов, заключила эксперт.
Ранее стало известно, что разрушить зубы может и храп. Бруксизм (скрежет зубами) и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава у страдающих из-за храпа людей встречается в два раза чаще, а именно они и являются факторами риска для зубов.