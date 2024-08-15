Перечислены неочевидные причины выпадения зубов у молодёжи

Выпадение зубов у молодых людей может быть не только из-за болезней полости рта, но и неправильного питания. Об этом заявила заведующая стоматологическим отделением одной из московских клиник Ирина Гузяева в беседе с "Газетой.ru".

"Выпадение зубов у молодых людей (эдентулизм) происходит по одной из двух причин: либо связочный аппарат теряет свои способности прочно удерживать зуб либо корень зуба не способен зафиксироваться в альвеолярной лунке челюсти", — объяснила врач.

По словам Гузяевой, приводят к этому запущенный кариес, пульпит, различные заболевания дёсен. Есть и менее очевидные причины. Например, это стресс, хронические болезни и плохое питание.

"При длительном отсутствии в рационе биологически важных веществ может замедлиться или полностью прекратиться питание тканей зуба и связочного аппарата. Как результат, ослабевает фиксация зубов, и они могут выпадать", — поделилась деталями стоматолог.

Гузяева добавила, что мягкая пища также может привести к потере зубов, так как для правильного кровоснабжения тканей пародонта важна регулярная жевательная нагрузка. Сахарный диабет, ожирение, остеопороз, артериальная гипертензия тоже повышают риски выпадения зубов, заключила эксперт.