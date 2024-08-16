Рейтинг доверия россиян Путину остаётся стабильно высоким

На минувшей недели уровень доверия российских граждан к президенту страны Владимиру Путину составил 80%, столько же опрошенных положительно оценивают работу российского лидера. Об этом говорят данные исследования Фонда общественного мнения (ФОМ).

Еженедельный опрос "ФОМнибус" был проведён 9-11 августа 2024 года среди 1,5 тысяч россиян старше 18 лет из 104 населённых пунктов в 53 регионах.

А в ходе опроса ВЦИОМ о доверии главе государства заявили 79,8% респондентов — это на 0,3 п. п. больше, чем показали результаты предыдущего опроса. В то же время об одобрении деятельности Кабмина говорят 50,5% опрошенных (минус 1,3 п. п.), а работы главы правительства нашей страны Михаила Мишустина — 54,6% респондентов (рост на 0,4 п. п.).