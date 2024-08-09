Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину и одобряют его работу

Увеличился уровень доверия граждан Российской Федерации президенту Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) после проведённого среди населения опроса.

Так, о том, что доверяют главе государства, заявили 79,8% респондентов — это на 0,3 п. п. больше, чем показали результаты предыдущего опроса. При этом уровень одобрения деятельности российского лидера снизился на 0,3 п. п. и теперь составляет 76,9%.

В то же время об одобрении деятельности Кабмина говорят 50,5% опрошенных (минус 1,3 п. п.), а работы главы правительства нашей страны Михаила Мишустина — 54,6% респондентов (рост на 0,4 п. п.). Тем временем о доверии политику заявили 62,3% опрошенных, что на 0,5 п. п. больше. Опрос был проведён в период с 29 июля по 4 августа, участие в нём приняли 1,6 тысячи совершеннолетних граждан РФ.