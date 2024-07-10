Песков объяснил высокий рейтинг Путина его тяжёлой ежедневной работой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что показатели поддержки Владимира Путина остаются высокими, и они обусловлены ежедневной тяжелой работой главы государства.

"В первую очередь это связано с той работой, которую каждый день ведет президент — ежедневная, тяжелая, ответственная работа", — пояснил представитель Кремля.

При этом он не стал "объяснять контраст" высокой поддержки президента РФ с низкими рейтингами западных лидеров.