Песков объяснил высокий рейтинг Путина его тяжёлой ежедневной работой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что показатели поддержки Владимира Путина остаются высокими, и они обусловлены ежедневной тяжелой работой главы государства.
"В первую очередь это связано с той работой, которую каждый день ведет президент — ежедневная, тяжелая, ответственная работа", — пояснил представитель Кремля.
При этом он не стал "объяснять контраст" высокой поддержки президента РФ с низкими рейтингами западных лидеров.
Напомним, что согласно последнему рейтингу ВЦИОМ, более 80% опрошенных россиян заявили, что доверяют президенту РФ Владимиру Путину. А уровень одобрения деятельности главы государства составил 78,4%.
Life.ru