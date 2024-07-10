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10 июля, 08:59

Песков объяснил высокий рейтинг Путина его тяжёлой ежедневной работой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что показатели поддержки Владимира Путина остаются высокими, и они обусловлены ежедневной тяжелой работой главы государства.

"В первую очередь это связано с той работой, которую каждый день ведет президент — ежедневная, тяжелая, ответственная работа", — пояснил представитель Кремля.

При этом он не стал "объяснять контраст" высокой поддержки президента РФ с низкими рейтингами западных лидеров.

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Напомним, что согласно последнему рейтингу ВЦИОМ, более 80% опрошенных россиян заявили, что доверяют президенту РФ Владимиру Путину. А уровень одобрения деятельности главы государства составил 78,4%.

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Life.ru

Александр Юнашев
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