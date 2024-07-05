ВЦИОМ: Уровень доверия россиян к Путину составил 80,9%

Более 80% опрошенных россиян заявили, что доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, который проводился с 24 по 30 июня. Результаты исследования приводит сайт исследовательской организации.

"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,9% респондентов", — следует из результатов опроса.

В опросе принимали участие 1,6 тысячи совершеннолетних российских граждан. Отмечается также, что уровень одобрения деятельности главы государства составил 78,4%. Опрос показал, что деятельность правительства РФ одобряют 53,1% респондентов, а работу главы кабмина Михаила Мишустина — 52,8%. Доверяют премьеру 61,3% опрошенных.

Согласно исследованию, уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 37,9%, КПРФ — 9,6%, ЛДПР — 9,0%, "Новые люди" — 6,3% и "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 3,6%.