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5 июля, 13:24

ВЦИОМ: Уровень доверия россиян к Путину составил 80,9%

Более 80% опрошенных россиян заявили, что доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, который проводился с 24 по 30 июня. Результаты исследования приводит сайт исследовательской организации.

"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,9% респондентов", — следует из результатов опроса.

В опросе принимали участие 1,6 тысячи совершеннолетних российских граждан. Отмечается также, что уровень одобрения деятельности главы государства составил 78,4%. Опрос показал, что деятельность правительства РФ одобряют 53,1% респондентов, а работу главы кабмина Михаила Мишустина — 52,8%. Доверяют премьеру 61,3% опрошенных.

Согласно исследованию, уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 37,9%, КПРФ — 9,6%, ЛДПР — 9,0%, "Новые люди" — 6,3% и "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 3,6%.

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Ранее с аналогичным вопросом к россиянам обратился Фонд общественного мнения (ФОМ). Его результаты показали, что большинство опрошенных (81%) высоко оценивают работу президента РФ Владимира Путина, а 80% заявили, что доверяют российскому лидеру.

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Владимир Озеров
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