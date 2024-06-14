"Я лакец, осетин": Участник "Времени героев" раскрыл, какая речь Путина придала бойцам сил
Полковник Гаспарян: Бойцам СВО придали сил слова Путина про могучий народ
Один из участников программы "Время героев", полковник Андраник Гаспарян, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал главе государства, какие его слова придали сил бойцам на фронте. Герой России признался, что военных воодушевила речь верховного главнокомандующего про могучий русский народ, которую он произнёс в марте 2022 года. Тогда Путин назвал себя лакцем и осетином.
Участник программы "Время героев" полковник Андраник Гаспарян раскрыл, какая речь Путина придала бойцам сил на фронте. Видео © Life.ru
"Зона специальной военной операции, Херсонское направление. И слышим ваше выступление. И вы говорите: "Я лакец, я чеченец, я осетин". И в это время не только у меня сил хватало для выполнения поставленных задач. Их прибавилось ещё больше", — сказал Гаспарян.
Он добавил, что сам армянин, родился в городе Ленинакан, вырос в Омской области. Как подчеркнул Гаспарян, ничто не мешало ему на фронте ощущать себя русским офицером, и это до сих пор вызывает у него чувство гордости. По словам полковника, Запад пытался сломать Россию на поле боя и устроить раскол внутри страны, но не вышло: народ сплотился в кулак и превратился в монолит.
"Мы внуки тех дедов, которые спина к спине бились против фашистской Германии. Наше дело правое, и правда за нами, и Бог с нами. Тогда какая разница, кто против нас?" — задался он вопросом.
Гаспарян поблагодарил Путина за возможность стать участником программы "Время героев". По его словам, первые лица государства на лекциях в рамках обучения "изливают душу", расширяя кругозор своих подопечных. В завершение выступления Гаспарян пожелал Путину здоровья.
Андраник Гаспарян — командир 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота, гвардии подполковник. Родился в 1983 году в городе Ленинакан Армянской ССР (сейчас это город Гюмри в Армении) в рабочей семье. В 2022 году стал участником специальной военной операции. Гаспарян совершил с вверенным ему соединением стремительный марш-бросок для взятия под контроль и удержания моста через реку в Херсонской области. За подвиг Путин присвоил омичу звание Героя России.
Напомним, вечером 14 июня Путин в мастерской управления "Сенеж" встретился с первыми участниками программы "Время героев". Президент РФ поделился, как к нему пришла идея создания кадровой программы для бойцов СВО. Также глава государства рассказал, на каких людях держится Россия, и напомнил, ради чего стоит жить.
Как сообщал Life.ru, кадровая программа "Время героев" направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бойцов СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных предприятиях. Приём заявок на неё начался в конце февраля. А обучать первую группу, состоящую из 83 участников, начали 27 мая. По словам Путина, число включённых в проект в дальнейшем будет расти.
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