"Я лакец, осетин": Участник "Времени героев" раскрыл, какая речь Путина придала бойцам сил

Один из участников программы "Время героев", полковник Андраник Гаспарян, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал главе государства, какие его слова придали сил бойцам на фронте. Герой России признался, что военных воодушевила речь верховного главнокомандующего про могучий русский народ, которую он произнёс в марте 2022 года. Тогда Путин назвал себя лакцем и осетином.

Участник программы "Время героев" полковник Андраник Гаспарян раскрыл, какая речь Путина придала бойцам сил на фронте. Видео © Life.ru

"Зона специальной военной операции, Херсонское направление. И слышим ваше выступление. И вы говорите: "Я лакец, я чеченец, я осетин". И в это время не только у меня сил хватало для выполнения поставленных задач. Их прибавилось ещё больше", — сказал Гаспарян.

Он добавил, что сам армянин, родился в городе Ленинакан, вырос в Омской области. Как подчеркнул Гаспарян, ничто не мешало ему на фронте ощущать себя русским офицером, и это до сих пор вызывает у него чувство гордости. По словам полковника, Запад пытался сломать Россию на поле боя и устроить раскол внутри страны, но не вышло: народ сплотился в кулак и превратился в монолит.

"Мы внуки тех дедов, которые спина к спине бились против фашистской Германии. Наше дело правое, и правда за нами, и Бог с нами. Тогда какая разница, кто против нас?" — задался он вопросом.

Гаспарян поблагодарил Путина за возможность стать участником программы "Время героев". По его словам, первые лица государства на лекциях в рамках обучения "изливают душу", расширяя кругозор своих подопечных. В завершение выступления Гаспарян пожелал Путину здоровья.