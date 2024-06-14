Герой РФ Гаспарян рассказал о подвиге бойца, первым ощутившем мощь "Джавелинов"

Герой России полковник Андраник Гаспарян рассказал президенту РФ Владимиру Путину о подвиге своего бойца из 126-й отдельной гвардейской бригады береговой. Комбриг отметил заслугу офицера Антона Страхова, который одним из первых вступил в бой с украинскими войсками на правом берегу Днепра и испытал мощь ПЗРК Javelin ("Джавелин"), передаёт корреспондент Life.ru.

Герой РФ полковник Андраник Гаспарян рассказал Владимиру Путину о подвиге своего бойца в зоне СВО. Видео © Life.ru

"Применили комплекс "Джавелин", где наш танк выдержал, экипаж вернулся ко мне, попросили другой танк. Экипаж был контужен, не хотел их отпускать. Но слова Антона прозвучали следующие: "Наши ребята там могут погибнуть, моя рота там", — рассказал военный.