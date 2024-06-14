Герой РФ Гаспарян рассказал о подвиге бойца, первым ощутившем мощь "Джавелинов"
Полковник Гаспарян: Офицер Страхов первым принял удар ПЗРК Javelin в зоне СВО
Офицер Антон Страхов. Обложка © Life.ru
Герой России полковник Андраник Гаспарян рассказал президенту РФ Владимиру Путину о подвиге своего бойца из 126-й отдельной гвардейской бригады береговой. Комбриг отметил заслугу офицера Антона Страхова, который одним из первых вступил в бой с украинскими войсками на правом берегу Днепра и испытал мощь ПЗРК Javelin ("Джавелин"), передаёт корреспондент Life.ru.
Герой РФ полковник Андраник Гаспарян рассказал Владимиру Путину о подвиге своего бойца в зоне СВО. Видео © Life.ru
"Применили комплекс "Джавелин", где наш танк выдержал, экипаж вернулся ко мне, попросили другой танк. Экипаж был контужен, не хотел их отпускать. Но слова Антона прозвучали следующие: "Наши ребята там могут погибнуть, моя рота там", — рассказал военный.
Гаспарян добавил, что Страхов сел в другой танк — на нём передвигались в течение двух суток. По его словам, офицер танковой роты выполнил государственную задачу, однако получил тяжёлое ранение. Страхову пришлось полтора года восстанавливаться, так как он не чувствовал руку. Гаспарян горд, что в его бригаде 99% таких бойцов, как Страхов.
Напомним, сегодня, 14 июня, президент России Владимир Путин приехал в Солнечногорск. В мастерской "Сенеж" глава государства провёл встречу с участниками программы "Время героев". Путин рассказал, как к нему пришла идея создания кадровой программы для бойцов специальной военной операции. Также президент заявил, что обсуждал судьбу участников с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым.
Кадровая программа "Время героев" направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бойцов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных предприятиях. Приём заявок на неё начался в конце февраля. А обучать первую группу, состоящую из 83 участников, начали 27 мая. По словам президента Владимира Путина, число включённых в проект в дальнейшем будет увеличиваться.