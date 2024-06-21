Более 80% россиян высоко оценили работу Путина ФОМ: Уровень доверия Путину по-прежнему составляет 80% 21 июня, 09:06 Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Большая часть опрошенных россиян (81%) заявили, что высоко оценивают работу президента РФ Владимира Путина, а 80% признались в доверии главе государства. Об этом сообщает Фонд общественного мнения (ФОМ).

Только 7% граждан назвали принимаемые президентом решения неправильными. Что касается вопроса доверия, 11% отрицательно ответили на этот вопрос. Также россияне оценили работу правительства страны: 57% поддержали решения кабмина, а 23% — нет.

Кроме того, респонденты прокомментировали деятельность партий. "Единую Россию" поддержали 48%, КПРФ — 8%, ЛДПР — 8%, "Новых людей" — 3%, "Справедливую Россию" — 3%. Опрос "ФОМнибуса" был проведён 14–16 июня этого года среди полутора тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет в 53 субъектах РФ, статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Ранее руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров заявил, что уровень патриотизма в России вырос до 94%. По его словам, в 2016 году патриотами себя считали только 80% опрошенных.

Авторы Татьяна Миссуми