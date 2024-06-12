Россияне назвали главный символ Дня России
Опрос: Для жителей страны триколор является главным символом Дня России
Для россиян триколор является главным символом Дня России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio
Специалисты провели опрос, в ходе которого граждане рассказали, как воспринимают День России и с чем он у них ассоциируется. По данным исследования центра Feedback, в среднем только 34,5% респондентов знают, что поводом для празднования стало принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР 1990 года.
"Столько же голосов у ошибочной версии, согласно которой мы отмечаем принятие новой Конституции Российской Федерации в 1993 году. Примечательно, что взрослое население путается чаще: ложное предположение о конституции сделали 42%. У молодёжи лидирует с долей 33% верный вариант ответа", — рассказали эксперты, передаёт RT.
Кроме того, около 66% опрошенных заявили, что День России у них ассоциируется с народным единством. Ещё чуть более 50% респондентов ассоциируют праздник с патриотизмом и верой в страну, а 49% граждан — с национальной гордостью. Главным символом Дня России для 60% граждан является триколор. В целом большая часть участников исследования голосовала за государственные символы: россияне выделили не только флаг, но и герб и гимн. Помимо того, респонденты вспомнили и другие атрибуты РФ: матрёшку, медведя, шапку-ушанку.
В среду, 12 июня, в РФ отмечается День России. В этот день в 1990 году была принята Декларация о госсуверенитете РСФСР. Президент страны 12 июня по традиции вручает госнаграды в Кремле. В ходе сегодняшней речи Владимир Путин поздравил сограждан с праздником и призвал отмечать его как символ непрерывности тысячелетней истории страны. Кроме того, глава государства назвал патриотизм и сплочённость россиян опорой для бойцов СВО.