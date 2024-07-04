Песков: Здравомыслящие люди на Западе ещё задумаются над мирным планом Путина
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Решение Киева и стран Запада отвергнуть мирный план президента РФ Владимира Путина недальновидно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы с вами слышали заявления из Киева, заявления из столиц Коллективного Запада, в коих он был назван ультиматумом и полностью, абсолютно отвергнут. Мы считаем это недальновидным решением", — отметил представитель Кремля.
Он также выразил уверенность, что в странах Коллективного Запада и самой Украине есть более здравомыслящие люди, которые могут задуматься над этим планом.
"Мы уверены, что наверняка кто-то там да задумается", — добавил Песков.
Напомним, в середине июня президент РФ назвал условия для мирных переговоров с Киевом: при их выполнении, как подчеркнул Путин, огонь будет прекращён незамедлительно. Однако Киев поспешил отказаться от этого предложения. Тогда зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что условия следующего мирного плана для Незалежной могут быть намного хуже.