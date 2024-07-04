Песков: Здравомыслящие люди на Западе ещё задумаются над мирным планом Путина

Решение Киева и стран Запада отвергнуть мирный план президента РФ Владимира Путина недальновидно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы с вами слышали заявления из Киева, заявления из столиц Коллективного Запада, в коих он был назван ультиматумом и полностью, абсолютно отвергнут. Мы считаем это недальновидным решением", — отметил представитель Кремля.

Он также выразил уверенность, что в странах Коллективного Запада и самой Украине есть более здравомыслящие люди, которые могут задуматься над этим планом.