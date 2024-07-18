Составлен рейтинг влиятельности членов Правительства России

Составление рейтинга происходило по следующему принципу. Сначала исследователи отобрали десять известных политологов. Им нужно было назвать имена пяти коллег, которые и определяли рейтинг. Эксперты оценивали влияние каждого кандидата по шкале от одного до десяти.