Составлен рейтинг влиятельности членов Правительства России
"Царьград" назвал Мишустина самым влиятельным членом Правительства России
Премьер-министр Михаил Мишустин назван самым влиятельным членом Правительства РФ. Это следует из рейтинга "Царьграда".
- Второе место занял его первый заместитель Денис Мантуров.
- На третьем месте оказался глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
- На четвёртом месте министр обороны РФ Андрей Белоусов.
- Пятым в рейтинге значится министр финансов Антон Силуанов.
- На шестом, седьмом, восьмом и девятом — заместители председателя Правительства России Марат Хуснуллин, Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Патрушев.
- Завершил рейтинг влиятельности зампред правительства, полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Составление рейтинга происходило по следующему принципу. Сначала исследователи отобрали десять известных политологов. Им нужно было назвать имена пяти коллег, которые и определяли рейтинг. Эксперты оценивали влияние каждого кандидата по шкале от одного до десяти.
Ранее Life.ru писал, что, согласно рейтингу ВЦИОМ, более 80% опрошенных россиян заявили о доверии президенту РФ Владимиру Путину. А уровень одобрения деятельности главы государства составил 78,4%. Также опрос показал, что деятельность Правительства РФ одобряют 53,1% респондентов, а работу главы кабмина Михаила Мишустина — 52,8%. Доверяют премьеру 61,3% опрошенных.
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