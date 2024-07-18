Володин, Зюганов, Слуцкий: Стало известно, кто попал в топ-10 самых влиятельных депутатов Госдумы

Среди 450 депутатов Государственной думы не все имеют большую известность и влияние на принятие важных решений и законов. Чтобы обозначить топ-10 таких политических "акул", СМИ опросили целый ряд политологов, в том числе достаточно известных. Им предложили выбор из ста персон.

Как пишет "Царьград", на первом месте оказался председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сразу за ним следует лидер фракции "Единой России" Владимир Васильев. На третьей строчке расположился зампред нижней палаты парламента Александр Жуков.

Далее следуют глава Комитета по госстроительству Павел Крашенинников, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и лидер справедливороссов Сергей Миронов. Последние три места в первой десятке заняли лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, зампред Госдумы Пётр Толстой и глава Комитета по информационной политике Александр Хинштейн.