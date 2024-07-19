Песков заявил, что Путин работает без оглядки на высокие рейтинги

Президент России Владимир Путин работает без оглядки на высокие рейтинги. Об этом на брифинге заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Вы правильно абсолютно понимаете. В этом плане ничего не изменилось", — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста о том, что глава государства работает без оглядки на рейтинги.