Песков заявил, что Путин работает без оглядки на высокие рейтинги
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин работает без оглядки на высокие рейтинги. Об этом на брифинге заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Вы правильно абсолютно понимаете. В этом плане ничего не изменилось", — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста о том, что глава государства работает без оглядки на рейтинги.
Ранее ВЦИОМ сообщил, что в ходе нового опроса 81,5% респондентов заявили о доверии Путину, а 78,4% граждан одобрили его работу. По этим данным, с момента прошлого аналогичного исследования, которое проводилось 5 июля, показатель доверия главе государства вырос на 0,6%.