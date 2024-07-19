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19 июля, 10:36

Песков заявил, что Путин работает без оглядки на высокие рейтинги

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин работает без оглядки на высокие рейтинги. Об этом на брифинге заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Вы правильно абсолютно понимаете. В этом плане ничего не изменилось", — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста о том, что глава государства работает без оглядки на рейтинги.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что в ходе нового опроса 81,5% респондентов заявили о доверии Путину, а 78,4% граждан одобрили его работу. По этим данным, с момента прошлого аналогичного исследования, которое проводилось 5 июля, показатель доверия главе государства вырос на 0,6%.

Песков объяснил высокий рейтинг Путина его тяжёлой ежедневной работой
Песков объяснил высокий рейтинг Путина его тяжёлой ежедневной работой
Александр Юнашев
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