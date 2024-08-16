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16 августа, 11:21

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах

"Общественное": Два взрыва прогремели в Сумах на фоне воздушной тревоги

В городе Сумы в северо-восточной части Украины прогремели два взрыва. В области действует воздушная тревога. Об этом информирует местный телеканал "Общественное".

"В Сумах было слышно два взрыва", — сказано в публикации. Других подробностей не приводится.

Серия взрывов погремела в Киеве в ночь на 16 августа
Серия взрывов погремела в Киеве в ночь на 16 августа

Ранее Life.ru сообщал о том, что ещё одна серия взрывов произошла в Сумах в ночь на 13 августа. Тогда местные власти сообщили о повреждениях на инфраструктурных объектах, но не стали разглашать деталей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Юрий Лысенко
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