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16 августа, 14:44

Навсегда останутся Героями: Главы ДНР и Курской области почтили память убитых ВСУ волонтёров ОНФ

Пушилин и Смирнов выразили соболезнования в связи с гибелью волонтёров ОНФ

Убитые в Курской области ударом украинской ракеты волонтёры "Народного фронта" Николай Ковалёв и Давид Соколов. Обложка © VK / Молодёжка Народного Фронта

Убитые в Курской области ударом украинской ракеты волонтёры "Народного фронта" Николай Ковалёв и Давид Соколов. Обложка © VK / Молодёжка Народного Фронта

Убитые в Курской области ударом украинской ракеты волонтёры "Народного фронта" Николай Ковалёв и Давид Соколов навсегда останутся для россиян героями, образцами мужества и патриотизма. Слова соболезнования в связи с трагедией в личных телеграм-каналах опубликовали глава ДНР Денис Пушилин и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

"Сегодня произошло непоправимое: враг нанёс удар по эвакуационной группе, состоящей из трёх добровольцев, двое из них — парни из Донецкой Народной Республики — героически погибли во время оказания гуманитарной помощи в Курской области. Николай Ковалёв и Давид Соколов. Они навсегда останутся для нас Героями и примером отваги, бесстрашия и искренней любви к Родине",написал Пушилин, добавив, что гибель ребят является невосполнимой утратой для страны и выразив соболезнования близким убитых и команде "Народного фронта".

Об ударе по автомобилю эвакуационной бригады высказался и Смирнов. Он напомнил, что в машине во время атаки ВСУ находились трое человек, они помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения.

"Погиб медик гуманитарной миссии Молодёжного крыла НФ в ДНР Ковалёв Николай и координатор по СМИ РИК НФ в ДНР Соколов Давид. Светлая память парням", — говорится в его посте.

"Делали выбор в пользу людей": В ОНФ почтили память молодых волонтёров, убитых "Точкой-У"
"Делали выбор в пользу людей": В ОНФ почтили память молодых волонтёров, убитых "Точкой-У"

Напомним, что сообщения о трагической гибели двоих волонтёров из молодёжки ОНФ ДНР появились сегодня. Молодые парни умерли после удара ВСУ "Точкой-У" по их автомобилю. В этот момент добровольцы ехали помогать мирным жителям Курской области с эвакуацией через реку Сейм.

Юрий Лысенко
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