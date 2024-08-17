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Регион
17 августа, 05:14

В Киевской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В пригороде Киева утром 17 августа прогремели взрывы. В регионе звучит воздушная тревога, пишут украинские СМИ.

"В Киеве были слышны взрывы, вероятно, за пределами города", — говорится в сообщении телеканала "Общественное".

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украине, в Киеве и области тревога была объявлена примерно в 07:00 по московскому времени, она звучит до сих пор.

Ранее сообщалось, что в городе Сумы в северо-восточной части Украины прогремели два взрыва. Других подробностей инцидента не приводилось.

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flickr / ahlynk

Иван Косицын
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