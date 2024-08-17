В Киевской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В пригороде Киева утром 17 августа прогремели взрывы. В регионе звучит воздушная тревога, пишут украинские СМИ.

"В Киеве были слышны взрывы, вероятно, за пределами города", — говорится в сообщении телеканала "Общественное".

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украине, в Киеве и области тревога была объявлена примерно в 07:00 по московскому времени, она звучит до сих пор.