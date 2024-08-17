Серия взрывов прогремела в Краматорске, пишут СМИ
"Страна.ua": В районе машиностроительного завода Краматорска прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела в Краматорске Донецкой Народной Республики, находящимся под контролем ВСУ. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".
Местные СМИ пишут, что хлопки слышали в районе Новокраматорского машиностроительного завода.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Кривом Роге. Что именно было повреждено, неизвестно. Власти также не давали комментариев.
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