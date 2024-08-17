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17 августа, 13:08

Серия взрывов прогремела в Краматорске, пишут СМИ

"Страна.ua": В районе машиностроительного завода Краматорска прогремели взрывы

Серия взрывов прогремела в Краматорске Донецкой Народной Республики, находящимся под контролем ВСУ. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".

Местные СМИ пишут, что хлопки слышали в районе Новокраматорского машиностроительного завода.

В Киевской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
В Киевской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Кривом Роге. Что именно было повреждено, неизвестно. Власти также не давали комментариев.

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Shutterstock / FOTODOM / Vika-Viktoria

Матвей Константинов
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