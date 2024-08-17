Серия взрывов прогремела в Краматорске, пишут СМИ

Серия взрывов прогремела в Краматорске Донецкой Народной Республики, находящимся под контролем ВСУ. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Кривом Роге. Что именно было повреждено, неизвестно. Власти также не давали комментариев.