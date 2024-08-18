В Сумах опять прозвучал взрыв
"Общественное": На Украине в городе Сумы прогремел взрыв
На территории украинского города Сумы прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на свои источники пишет местный телеканал "Общественное".
"В Сумах прозвучал взрыв", — говорится в сообщении, которое прозвучало на фоне объявленной там воздушной тревоги.
Стоит отметить, что это же украинское издание днём 17 августа рассказывало об аналогичном происшествии в Сумах. Тогда ещё сообщалось о взрывах в Кривом Роге.
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