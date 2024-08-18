В Сумах опять прозвучал взрыв

На территории украинского города Сумы прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на свои источники пишет местный телеканал "Общественное".

"В Сумах прозвучал взрыв", — говорится в сообщении, которое прозвучало на фоне объявленной там воздушной тревоги.