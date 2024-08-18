В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели несколько взрывов на фоне воздушной тревоги
Сегодня, 18 августа, в Киеве прогремела серия мощных взрывов на фоне воздушной тревоги. Об этом передаёт украинский телеканал "Общественное".
Воздушная тревога была объявлена не только в Киеве, но и в других ключевых регионах страны. По данным, предоставленным онлайн-картой Министерства цифровой трансформации Украины, тревога охватила Киевскую, Житомирскую, Черниговскую, Черкасскую, Днепропетровскую, Сумскую, Полтавскую, Харьковскую и Кировоградскую области.
Ранее это же издание сообщило о новом взрыве в украинском городе Сумы. По данным источников, взрыв произошёл на фоне объявленной воздушной тревоги.
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