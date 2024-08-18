В Киеве прогремели взрывы

Сегодня, 18 августа, в Киеве прогремела серия мощных взрывов на фоне воздушной тревоги. Об этом передаёт украинский телеканал "Общественное".

Воздушная тревога была объявлена не только в Киеве, но и в других ключевых регионах страны. По данным, предоставленным онлайн-картой Министерства цифровой трансформации Украины, тревога охватила Киевскую, Житомирскую, Черниговскую, Черкасскую, Днепропетровскую, Сумскую, Полтавскую, Харьковскую и Кировоградскую области.