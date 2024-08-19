В Приморье в нацпарке впервые запечатлели детёнышей редкого водяного оленя

В Приморье на территории национального парка "Земля леопарда" впервые удалось запечатлеть на видео детёнышей редкого водяного оленя. Эти кадры стали возможными благодаря туристам, посетившим маршрут на полуострове Гамова.

Это первые зарегистрированные, рождённые в РФ детёныши водяного оленя, попавшие на видео. Видео © Telegram / "Земля леопарда" — дирекция заповедников

"Выводок самого редкого и маленького оленя нацпарка "Земля леопарда" — водяного оленя — впервые запечатлён на видео: уникальные кадры с "позирующими" оленятами получены туристами. Это первые зарегистрированные, рождённые в РФ детёныши водяного оленя, попавшие на видео, и первый в истории наблюдений случай видеофиксации выводка этого животного на территории страны", — сообщает пресс-служба национального парка.

Возраст детёнышей варьируется от 1,5 до 3 месяцев, что указывает на их рождение в России. Отмечается, что поведение оленят нетипично для их вида, так как обычно они держатся рядом с матерью, а не друг с другом. Это наблюдение свидетельствует о постепенном освоении вида и его адаптации в южном Приморье.