"Растёт не по дням": Подаренный Путину северный оленёнок похвастался первыми рожками в вотчине Деда Мороза
Директор Московского зоопарка Акулова: У подаренного Путину оленя растут рожки
Малыш северного оленя в зоопарке в Великом Устюге. Обложка © Telegram / Светлана Акулова
Детёныш северного оленя, которого подарили президенту России Владимиру Путину, растёт очень быстро и уже начинает пробовать "взрослую пищу". Умилительные видео с оленёнком, у которого уже появились рожки, показала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Детёныш северного оленя жуёт траву в зоопарке в Великом Устюге. Видео © Telegram / Светлана Акулова
"Малыш северного оленя, подарок президенту России, которого привезли в "Зоосад Деда Мороза" не так давно, растёт не по дням, а по часам. Уже всё больше и больше пробует "взрослую пищу" и ест с рук сотрудников зоосада", — написала директор Акулова в телеграм-канале.
Акулова добавила, что у оленёнка уже активно растут первые рожки. По её словам, они ещё мягкие, обладают нервными окончаниями и покрыты шёрсткой. По мере роста рожки твердеют, пояснила директор зоопарка.
Акулова также рассказала, что северные олени являются единственными среди всех оленевых, у которых рога есть как у самцов, так и у самок.
Ранее Life.ru рассказывал, что в начале июля в Великий Устюг Вологодской области с Ямала доставили двух северных оленей, подаренных Владимиру Путину многодетными родителями и потомственными оленеводами Енкси и Зои Пяк. Они сделали такой подарок, так как глава государства вручил им в честь золотой свадьбы квадроцикл с чайным сервизом.