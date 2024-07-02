Life.ru показывает подаренных Путину белоснежных оленей, прибывших в Великий Устюг
В Великий Устюг с Ямала доставили двух северных оленей, подаренных Путину
Два северных оленя редкого белого цвета были доставлены в филиал Московского зоопарка — в Зоосад в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. Этих животных многодетные родители и потомственные оленеводы Енкси и Зои Пяк подарили президенту России Владимиру Путину.
В Великий Устюг с Ямала доставили двух северных оленей, подаренных Путину. Видео © Life.ru
Они познакомились с главой государства на Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые", который прошёл в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. Семья Пяк пригласила российского лидера побывать на их золотой свадьбе в Ямале, так как 12 апреля супруги отметили 50-летие своей совместной жизни.
Путин не смог лично присутствовать на этом празднике, однако поздравил их по телефону из Кремля и подарил квадроцикл с чайным сервизом. В ответ юбиляры решили подарить президенту самку северного оленя, которая имеет редкий белый окрас, к тому же она оказалась беременной. 1 июля у неё родился оленёнок, после чего их решили отправить в Великий Устюг.
"Ветеринары провели все необходимые исследования и вакцинацию перед поездкой. Семью северных оленей везли автомобильным транспортом из Тарко-Сале до Великого Устюга. В дороге с животными находились ветеринары. Олени были обеспечены привычной пищей — ягелем и водой", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
В настоящее время животные уже прибыли в Зоосад в вотчине Деда Мороза, где сотрудники данного учреждения создали для оленей максимально комфортные условия. Пока звери находятся на карантине. Однако спустя месяц их уже смогут видеть посетители зоосада.
Напомним, что 23 января этого года президент РФ Владимир Путин объявил о старте Года семьи в России. Глава государства выступил с торжественной речью на выставке "Россия" на ВДНХ, где ранее поучаствовал во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".
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