Life.ru показывает подаренных Путину белоснежных оленей, прибывших в Великий Устюг

Два северных оленя редкого белого цвета были доставлены в филиал Московского зоопарка — в Зоосад в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. Этих животных многодетные родители и потомственные оленеводы Енкси и Зои Пяк подарили президенту России Владимиру Путину.

В Великий Устюг с Ямала доставили двух северных оленей, подаренных Путину. Видео © Life.ru

Они познакомились с главой государства на Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые", который прошёл в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. Семья Пяк пригласила российского лидера побывать на их золотой свадьбе в Ямале, так как 12 апреля супруги отметили 50-летие своей совместной жизни.

Путин не смог лично присутствовать на этом празднике, однако поздравил их по телефону из Кремля и подарил квадроцикл с чайным сервизом. В ответ юбиляры решили подарить президенту самку северного оленя, которая имеет редкий белый окрас, к тому же она оказалась беременной. 1 июля у неё родился оленёнок, после чего их решили отправить в Великий Устюг.

"Ветеринары провели все необходимые исследования и вакцинацию перед поездкой. Семью северных оленей везли автомобильным транспортом из Тарко-Сале до Великого Устюга. В дороге с животными находились ветеринары. Олени были обеспечены привычной пищей — ягелем и водой", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В настоящее время животные уже прибыли в Зоосад в вотчине Деда Мороза, где сотрудники данного учреждения создали для оленей максимально комфортные условия. Пока звери находятся на карантине. Однако спустя месяц их уже смогут видеть посетители зоосада.