Военным медикам Курской области передали "Буханки", закупленные в ходе сбора "Всё для победы"

Военным медикам Курской области передали оборудование, закупленное на средства сбора благотворительного фонда "Всё для Победы!". Десять подразделений получили восемь автомобилей УАЗ “Буханка”, укомплектованных для эвакуационных групп, семь квадроциклов, три мотоцикла, 50 рюкзаков для медиков, волокуши, расходные материалы и многое другое.

"Очень важно, чтобы у медиков было под рукой всё необходимое, чтобы оказать первую помощь. Мы сегодня передаем укомплектованные машины, и это заслуга каждого, кто принимал участие в сборе Народного фронта. Это самые разные люди, которые вносили небольшие суммы, а в результате мы помогаем тем, кто спасает жизни наших бойцов на передовой", – отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Видео © Life.ru/ Народный фронт

Специальные аптечки вице-спикер Госдумы Петр Толстой передал волонтёрам Марине и Лене из Народных полков. Они оперативно доставляют военным помощь и вместе с ними эвакуируют пострадавших. Также депутат вручил комплекты защиты инструкторам тактической медицины, отряды которых размещены на пути к линии боевого соприкосновения.

"Мы все одна большая цепь: от первого звена, которое находится на линии боевого соприкосновения, до человека, который шьет, изготавливает оборудование, помогает руками или финансово. Каждый делает свой вклад в победу. Только вместе мы сможем победить", – прокомментировал военный медик с позывным "Вулкан".

После вручения техники представители Народного фронта отправились в пункты временного размещения в Курске, где находятся эвакуированные жители приграничных районов. Врач-иммунолог Андрей Продеус провел осмотр 12 детей и 4 взрослых из Суджи и окрестностей. Был определен план более глубокой диагностики, мониторинга состояний в связи с отсутствием лечения, дообследования в условиях Курска и с участием федеральных медучреждений.

"Большинство людей, с которыми я здесь общался, здоровы. Но хочу отметить, когда люди попадают в такую сложную жизненную ситуацию, когда им приходится оставлять свои родные дома, – это стресс, это психологическая ситуация, которая требует работы с ними. Я свою миссию вижу в том, чтобы найти для них действия, которые эти люди могут сделать. Одна из них, например, пока вы находитесь в ПВРах, займитесь своим здоровьем, здоровьем своих детей. Дообследуйте то, на что раньше не было времени, не было возможности сделать это у себя в селе или деревне. Сегодня у меня были дети, которые перенесли операцию по удалению опухоли мозга, с эпилепсией, псориазом и другие. Это все те ситуации, которые требуют внимания", – подчеркнул Продеус.