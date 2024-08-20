Вода в реке Днепр заражена опасной инфекцией из-за гниющих тел украинских солдат

В Херсоне складывается критическая обстановка с загрязнением воды в Днепре, жителям не следует её использовать даже в технических целях. В оккупированном ВСУ городе найдена бактериальная инфекция, сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Из-за выхода из строя очистных сооружений, засорения Днепра гниющими трупами украинских солдат в водах реки обнаружена бактериальная инфекция. Через грунтовые воды она проникает в водопроводную систему Херсона и распространяется среди людей", — предупредил глава региона.

Специалисты Кировоградского центра контроля и профилактики заболеваний провели забор воды из Днепра для исследования. Проверка подтвердила наличие инфекции. Теперь власти Херсона направили пробы воды из реки в независимый диагностический центр компании Black&Veatch в Брюсселе.

"На левом берегу наши специалисты следов инфекции в днепровской воде пока не обнаружили. Однако, дорогие земляки, в связи со сложившейся из-за действий оккупантов ситуацией прошу вас, особенно — жителей прибрежных районов, с целью профилактики временно не использовать воду Днепра и проток даже в технических целях, ни купаться, ни ловить рыбу", — рекомендовал губернатор.

Сальдо также пообещал в дальнейшем проинформировать жителей Херсона о развитии эпидемической ситуации, которая складывается на оккупированных правобережье и левобережье.