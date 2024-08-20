Сеть взорвало видео полёта российских истребителей "над Канадой", вмешался министр обороны СВС: Канадские консерваторы случайно выдали российские истребители за свои 20 августа, 10:55 Российские истребители. Обложка © Х / mflalonde

Консервативная партия Канады показала рекламный ролик с впечатляющими кадрами пролёта российских истребителей, но выдала их за канадские. Об этом сообщает телеканал CBC.

В Канаде выдали российские истребители за свои. Видео © Х / mflalonde

В соцсети Х разошлось видео, на котором выступает лидер партии Пьер Пуальевр. В одном из эпизодов он начинает пламенно рассказывать о канадских истребителях, готовых "защищать дом и родину". В это время в ролике были показаны российские самолёты во время тренировочных полётов.

Консерваторы быстро спохватились и видео было удалено. Однако оплошностью успели воспользоваться политические соперники партии. Так, министр обороны Канады, либерал Билл Блэр с сарказмом заявил, что мечта Пуальевра — это российские истребители, "пролетающие над нашими прекрасными прериями в рамках "тренировочной миссии".

Ранее телеканал CBC со ссылкой на пресс-релиз представителя Минобороны Андре-Анн Пулен сообщил, что ведомство разрешило Украине применять полученное от Оттавы вооружение на российской территории.

Авторы Татьяна Миссуми