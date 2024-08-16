Канадское Министерство обороны разрешило Украине применять полученное от Оттавы вооружение на российской территории. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на пресс-релиз представителя ведомства Андре-Анн Пулен.

"Украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их в этом. Канада не устанавливает географических ограничений на использование военной техники, которую мы передаём Украине", — сказала Андре-Анн Пулен.

В материале ничего не говорится о том, использовалось канадское вооружение при атаке ВСУ на Курскую область. Однако, CBC отмечает, что в материале американского телеканала CNN, который был снят в приграничье российского региона, засветился канадский бронетраспортёр Roshel Senator.