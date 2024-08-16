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16 августа, 08:14

Минобороны Канады дало ВСУ добро на использование своих танков в России

Канадское Министерство обороны разрешило Украине применять полученное от Оттавы вооружение на российской территории. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на пресс-релиз представителя ведомства Андре-Анн Пулен.

"Украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их в этом. Канада не устанавливает географических ограничений на использование военной техники, которую мы передаём Украине", — сказала Андре-Анн Пулен.

В материале ничего не говорится о том, использовалось канадское вооружение при атаке ВСУ на Курскую область. Однако, CBC отмечает, что в материале американского телеканала CNN, который был снят в приграничье российского региона, засветился канадский бронетраспортёр Roshel Senator.

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Ранее в Белом доме пообещали продолжить военную поддержку Киева. О новых поставках сообщат в Пентагоне "в следующие недели", но более точных сроков и конкретики по вооружениям названо не было. Всё это происходит на фоне методичного уничтожения российской армией западной техники, которую ВСУ активно используют с самого начала масштабной атаки на Курскую область. В боях у границ региона противник потерял несколько американских Stryker, РЛС для Patriot и другие виды техники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zoran Karapancev

Юрий Лысенко
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