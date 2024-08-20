Признанный иноагентом Telegram-канал BRIEF* распустил редакцию

Объединённая редакция BRIEF* объявила о роспуске. Каналы и "BRIEF Важное"*, а также "BRIEF* подкасты" прекратили свою работу, сообщили в администрации канала.

"Объединённая редакция самораспускается. Каналы Бриф. Важное* и Бриф*. Подкасты прекратили свою деятельность", — указано в сообщении.

BRIEF* дополнил, что с 16 августа редакцию покинули главный редактор Владимир Дергачёв, заместитель главреда Екатерина Винокурова и шеф-редактор специальных проектов Глеб Шкитин. СМИ отметило, что Дергачёв и Винокурова предлагали создать на территории страны одноимённое юридическое лицо, однако не успели осуществить свои планы.

Напомним, 16 августа Министерство юстиции России (Минюст) внесло телеграм-каналы "BRIEF Важное"* и BRIEF* в реестр иностранных агентов. Уточняется, что эти ресурсы распространяли недостоверную информацию о действиях властей РФ.