Более 80% россиян время от времени болтают сами с собой
Опрос: 84% россиян признались, что разговаривают сами с собой
Чтобы повысить уверенность и внимательность, людям давно советуют говорить с самим собой, в частности, перед зеркалом. Как оказалось, этим лайфхаком пользуются 84% россиян. Такие результаты были получены в ходе опроса Kp.ru.
Респонденты шутят, что подобные разговоры им нравятся, потому что собеседник — умный и приятный человек. Часть опрошенных призналась, что разговаривают не только сами с собой, но и с животными и даже с техникой, например, плитой или стиральной машиной.
"Мне кажется, все общаются с самим собой. Бывало, что-то под нос пробубнишь, иногда похвалишь себя или, наоборот, разозлишься. Это нормально", — заявила одна из участниц опроса.
При этом 16% респондентов сообщили, что не разговаривают сами с собой. Более того, некоторые считают это занятие весьма странным.
Ранее стало известно, как россияне поддерживают душевное равновесие. Большинство опрошенных (52%) отметили, что просмотр фильмов или прослушивание музыки помогает им сохранять спокойствие. Ещё 49% предпочитают проводить время с семьёй и близкими. Примерно 30% респондентов стремятся минимизировать негатив и поддерживать комфортные отношения с окружающими, а также занимаются спортом.