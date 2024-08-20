Более 80% россиян время от времени болтают сами с собой

Чтобы повысить уверенность и внимательность, людям давно советуют говорить с самим собой, в частности, перед зеркалом. Как оказалось, этим лайфхаком пользуются 84% россиян. Такие результаты были получены в ходе опроса Kp.ru.

Респонденты шутят, что подобные разговоры им нравятся, потому что собеседник — умный и приятный человек. Часть опрошенных призналась, что разговаривают не только сами с собой, но и с животными и даже с техникой, например, плитой или стиральной машиной.

"Мне кажется, все общаются с самим собой. Бывало, что-то под нос пробубнишь, иногда похвалишь себя или, наоборот, разозлишься. Это нормально", — заявила одна из участниц опроса.

При этом 16% респондентов сообщили, что не разговаривают сами с собой. Более того, некоторые считают это занятие весьма странным.