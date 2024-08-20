СК проводит следственные действия в нескольких отделах полиции Петербурга
В Санкт-Петербурге проводятся обыски в полиции после инцидента с общественниками
В Санкт-Петербурге проводят следственные действия в нескольких отделах полиции. Следователи СК организовали проверки после инцидента с участниками объединения петербургской "Русской общины", сообщает ведомство.
"В управлении по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц)", — говорится в сообщении.
Доклад руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Марины Парастаевой по делу уже заслушал председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил проверить возможное оказание сотрудниками полиции незаконного покровительства таксистам, а также установить, легальна ли деятельность частных перевозок и законно ли нахождение таксистов на территории РФ.
Напомним, что 19 августа участники "Русской общины" устроили разборки с таксистами на Комендантском проспекте в Северной столице. Водители начали угрожать шофёрам, общественников же увезли в отделение полиции. В результате стычки представитель конкурирующей таксомоторной компании и девять "общественников" привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Life.ru