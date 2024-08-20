СК проводит следственные действия в нескольких отделах полиции Петербурга

В Санкт-Петербурге проводят следственные действия в нескольких отделах полиции. Следователи СК организовали проверки после инцидента с участниками объединения петербургской "Русской общины", сообщает ведомство.

"В управлении по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц)", — говорится в сообщении.

Доклад руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Марины Парастаевой по делу уже заслушал председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил проверить возможное оказание сотрудниками полиции незаконного покровительства таксистам, а также установить, легальна ли деятельность частных перевозок и законно ли нахождение таксистов на территории РФ.