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Регион
6 июня, 18:47

Прекращено дело против таксиста, высадившего бойцов СВО в Москве

МИД Киргизии заявил о прекращении дела против таксиста, высадившего бойцов СВО

Уголовное дело против таксиста из Киргизии, который отказался везти участников спецоперации (СВО) в Москве, прекращено. Об этом сообщается на сайте киргизского МИД.

В ведомстве заявили, что Бишкек оказал консульскую правовую помощь своему гражданину и обратился в МИД России с просьбой об "объективном и всестороннем рассмотрении" инцидента. После этого уголовное дело якобы прекратили "в связи с отсутствием состава преступления".

"В связи с отсутствием состава преступления уголовное разбирательство в отношении гражданина Кыргызстана прекращено", — говорится в сообщении дипведомства.

О возбуждении дела против таксиста стало известно два дня назад, 4 июня. Так, сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин лично запросил доклад о расследовании.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / art.designer

Наталья Исакова
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