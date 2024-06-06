Прекращено дело против таксиста, высадившего бойцов СВО в Москве
МИД Киргизии заявил о прекращении дела против таксиста, высадившего бойцов СВО
Уголовное дело против таксиста из Киргизии, который отказался везти участников спецоперации (СВО) в Москве, прекращено. Об этом сообщается на сайте киргизского МИД.
В ведомстве заявили, что Бишкек оказал консульскую правовую помощь своему гражданину и обратился в МИД России с просьбой об "объективном и всестороннем рассмотрении" инцидента. После этого уголовное дело якобы прекратили "в связи с отсутствием состава преступления".
"В связи с отсутствием состава преступления уголовное разбирательство в отношении гражданина Кыргызстана прекращено", — говорится в сообщении дипведомства.
О возбуждении дела против таксиста стало известно два дня назад, 4 июня. Так, сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин лично запросил доклад о расследовании.
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