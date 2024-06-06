Прекращено дело против таксиста, высадившего бойцов СВО в Москве

Уголовное дело против таксиста из Киргизии, который отказался везти участников спецоперации (СВО) в Москве, прекращено. Об этом сообщается на сайте киргизского МИД.

В ведомстве заявили, что Бишкек оказал консульскую правовую помощь своему гражданину и обратился в МИД России с просьбой об "объективном и всестороннем рассмотрении" инцидента. После этого уголовное дело якобы прекратили "в связи с отсутствием состава преступления".

"В связи с отсутствием состава преступления уголовное разбирательство в отношении гражданина Кыргызстана прекращено", — говорится в сообщении дипведомства.