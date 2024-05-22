Неадекват "со стеклянными глазами" влез в квартиру бойца СВО в Москве и пытался убить его жену

Жену бойца СВО жестоко избил неизвестный с утюгом, который вломился ночью в её квартиру в Москве через приоткрытое окно третьего этажа. Мина Распопова рассказала SHOT о жутком госте.

Неизвестный забрался в квартиру бойца СВО в Москве и избил его жену утюгом. Фото © SHOT

Мужчина "со стеклянными глазами" около двух ночи оторвал ограничитель с пластикового окна и залез в комнату. Неадекват повалил хозяйку дома на пол и начал избивать утюгом, попутно вырвав ей внушительный клок волос. В перерывах он пинал шокированную женщину ногами по голове. Мина считает, что злоумышленник был под веществами.

Во время вторжения незваного гостя в соседней комнате спала 15-летняя дочь хозяйки. Девочка выбежала на улицу и начала просить о помощи. Битва длилась почти 20 минут. В итоге женщина смогла вытолкать злодея, но далеко убежать он не смог — полицейские поймали его по горячим следам.

Подозреваемым оказался 21-летний мужчина по фамилии Ратке. В Москве он успел пробыть всего два часа. Пострадавшая считает, что у нападения есть "украинский след", поскольку её супруг больше года назад ушёл на СВО добровольцем. За проявленное в боевых действиях мужество боец награждён медалью Суворова.

У пострадавшей врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные гематомы. ГСУ СК России по Москве подтвердило, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Проникновение в жилище".