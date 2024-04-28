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28 апреля, 06:56

Скандалом с избиением бойца СВО и его жены в Ростове-на-Дону заинтересовался Бастрыкин

Бастрыкин велел возбудить дело по факту нападения на бойца СВО в Ростове-на-Дону

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал завести уголовное дело в связи с нападением на ветерана специальной военной операции, которое произошло в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ростовской области Ковалёву С.Ю. возбудить по данному факту уголовное дело, в рамках которого также дать правовую оценку высказываниям молодых людей. О ходе и результатах расследования региональному СУ поручено представить доклад в центральный аппарат ведомства", — говорится в публикации.

Там обратили внимание на данные в СМИ и социальных сетях о том, что участника СВО и его жену избила группа молодых людей. Насилием дело не ограничилось, нападавшие также оскорбляли пару и записывали всё происходящее на видео.

Муж Блиновской заявил, что с ним пытаются разорвать контракт, и попросил защиты у Бастрыкина
Муж Блиновской заявил, что с ним пытаются разорвать контракт, и попросил защиты у Бастрыкина

Ранее Life.ru рассказывал о другом случае, заинтересовавшем главу Следкома: в Подмосковье избили, а затем и переехали на тракторе Героя России Евгения Черняева. Мужчина чудом не получил серьёзных травм. По предварительным данным, преступник — мигрант из Средней Азии. Бастрыкин распорядился проверить ситуацию и доложить по итогам проверки ему лично.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Юрий Лысенко
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