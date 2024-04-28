Скандалом с избиением бойца СВО и его жены в Ростове-на-Дону заинтересовался Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал завести уголовное дело в связи с нападением на ветерана специальной военной операции, которое произошло в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ростовской области Ковалёву С.Ю. возбудить по данному факту уголовное дело, в рамках которого также дать правовую оценку высказываниям молодых людей. О ходе и результатах расследования региональному СУ поручено представить доклад в центральный аппарат ведомства", — говорится в публикации.

Там обратили внимание на данные в СМИ и социальных сетях о том, что участника СВО и его жену избила группа молодых людей. Насилием дело не ограничилось, нападавшие также оскорбляли пару и записывали всё происходящее на видео.