Скандалом с избиением бойца СВО и его жены в Ростове-на-Дону заинтересовался Бастрыкин
Бастрыкин велел возбудить дело по факту нападения на бойца СВО в Ростове-на-Дону
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал завести уголовное дело в связи с нападением на ветерана специальной военной операции, которое произошло в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ростовской области Ковалёву С.Ю. возбудить по данному факту уголовное дело, в рамках которого также дать правовую оценку высказываниям молодых людей. О ходе и результатах расследования региональному СУ поручено представить доклад в центральный аппарат ведомства", — говорится в публикации.
Там обратили внимание на данные в СМИ и социальных сетях о том, что участника СВО и его жену избила группа молодых людей. Насилием дело не ограничилось, нападавшие также оскорбляли пару и записывали всё происходящее на видео.
Ранее Life.ru рассказывал о другом случае, заинтересовавшем главу Следкома: в Подмосковье избили, а затем и переехали на тракторе Героя России Евгения Черняева. Мужчина чудом не получил серьёзных травм. По предварительным данным, преступник — мигрант из Средней Азии. Бастрыкин распорядился проверить ситуацию и доложить по итогам проверки ему лично.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина