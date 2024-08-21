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21 августа, 08:43

Верховная рада поддержала ратификацию Римского статута

Верховная рада поддержала законопроект о ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС). За проголосовал 281 нардеп, и лишь один высказался против.

Предполагается, ратификация даст возможность Украине получить полноправное членство в МУС. Кроме того, это одно из требований вступления в Европейский Союз. Также такое положение есть в соглашениях по безопасности с некоторыми странами, в частности Нидерландами и Германией.

Напомним, что Россия не является участником Римского статута, а потому не признает решения МУС. Кроме того, его юрисдикцию не признают государства, в которых проживает больше половины населения планеты. В их числе Китай, Саудовская Аравия, США и Турция, Египет, Индия и Индонезия и другие страны.

Медведев приравнял к объявлению войны "арест" Шойгу и Герасимова по ордеру МУС
Медведев приравнял к объявлению войны "арест" Шойгу и Герасимова по ордеру МУС
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Алексей Берковиц
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