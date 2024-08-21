Верховная рада поддержала ратификацию Римского статута

Верховная рада поддержала законопроект о ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС). За проголосовал 281 нардеп, и лишь один высказался против.

Предполагается, ратификация даст возможность Украине получить полноправное членство в МУС. Кроме того, это одно из требований вступления в Европейский Союз. Также такое положение есть в соглашениях по безопасности с некоторыми странами, в частности Нидерландами и Германией.