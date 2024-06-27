Медведев приравнял к объявлению войны "арест" Шойгу и Герасимова по ордеру МУС 27 июня, 14:34 Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Если какое-либо государство пытается привлечь к ответственности чиновников из других стран, то это может стать началом войны. Об этом предупредил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), комментируя выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордеров на "арест" секретаря Совета безопасности (Совбеза) РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

"Исполнение незаконного и не действующего в отношении конкретного государства решения об аресте его должностных лиц может стать актом объявления войны", — подчеркнул он.

По мнению Медведева, за антироссийскими делами МУС в связи с ситуацией на Украине хорошо видны и де-факто, и де-юре следственные действия открыто русофобских государств. Он предупредил, что без незыблемости иммунитета высших должностных лиц страны не могут выстраивать друг с другом стабильное сотрудничество.

Авторы Татьяна Миссуми