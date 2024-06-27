"Получают зарплату, а дел никаких нет": Адвокат объяснила, почему МУС выдал ордер на "арест" Шойгу и Герасимова

Получают зарплату, а дел никаких нет — так адвокат Мария Ярмуш объяснила выдачу Международным уголовным судом ордера на "арест" секретаря Совета безопасности (Совбеза) РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

"Там целая коллегия судей плюс прокурор МУС. Они должны проявлять какую-то активность, они же получают зарплаты, а дел никаких нет. А почему бы не воспользоваться ситуацией и не выдать ещё два ордера?" — высказалась адвокат в беседе с радио "Комсомольская правда".