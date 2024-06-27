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27 июня, 11:03

"Получают зарплату, а дел никаких нет": Адвокат объяснила, почему МУС выдал ордер на "арест" Шойгу и Герасимова

Адвокат Ярмуш: Решения МУС связаны с желанием проявить хоть какую-то активность

Получают зарплату, а дел никаких нет — так адвокат Мария Ярмуш объяснила выдачу Международным уголовным судом ордера на "арест" секретаря Совета безопасности (Совбеза) РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

"Там целая коллегия судей плюс прокурор МУС. Они должны проявлять какую-то активность, они же получают зарплаты, а дел никаких нет. А почему бы не воспользоваться ситуацией и не выдать ещё два ордера?" высказалась адвокат в беседе с радио "Комсомольская правда".

Ярмуш подчеркнула, что решения Международного уголовного суда не имеют никакой силы в России, как и во многих других странах мира.

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О том, что досудебная палата МУС выдала ордера на "арест" Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, стало известно 25 июня. В Кремле назвали это решение абсурдным. К слову, юрисдикцию МУС не признают государства, в которых проживает больше половины населения планеты. В их числе Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия и Индонезия. Кроме того, перечень дополняют Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США и Турция.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров, Вадим Савицкий

Наталья Афонина
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