Решение МУС по "аресту" Шойгу и Герасимова назвали сотрясанием воздуха
В Совбезе РФ назвали решение МУС по Шойгу ничтожным
Сергей Шойгу и Валерий Герасимов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев, Дмитрий Харичков
Решение досудебной палаты Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест секретаря Совбеза России Сергея Шойгу ничтожно и больше походит на сотрясание воздуха. Об этом заявили в пресс-службе аппарата СБ РФ.
"Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию, и [решение] принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны", — отметили в Совбезе.
Как ранее сообщал Life.ru, досудебная палата непризнаваемого Россией Международного уголовного суда выдала "ордера на арест" секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Напомним, юрисдикцию МУС не признают государства, в которых проживает больше половины населения планеты. Помимо России, к ним относятся Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия и Индонезия, также перечень дополняют Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США и Турция.