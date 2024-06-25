Решение МУС по "аресту" Шойгу и Герасимова назвали сотрясанием воздуха

Решение досудебной палаты Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест секретаря Совбеза России Сергея Шойгу ничтожно и больше походит на сотрясание воздуха. Об этом заявили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию, и [решение] принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны", — отметили в Совбезе.