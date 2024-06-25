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Регион
25 июня, 11:59

Решение МУС по "аресту" Шойгу и Герасимова назвали сотрясанием воздуха

В Совбезе РФ назвали решение МУС по Шойгу ничтожным

Сергей Шойгу и Валерий Герасимов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев, Дмитрий Харичков

Сергей Шойгу и Валерий Герасимов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев, Дмитрий Харичков

Решение досудебной палаты Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест секретаря Совбеза России Сергея Шойгу ничтожно и больше походит на сотрясание воздуха. Об этом заявили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию, и [решение] принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны", — отметили в Совбезе.

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Как ранее сообщал Life.ru, досудебная палата непризнаваемого Россией Международного уголовного суда выдала "ордера на арест" секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Напомним, юрисдикцию МУС не признают государства, в которых проживает больше половины населения планеты. Помимо России, к ним относятся Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия и Индонезия, также перечень дополняют Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США и Турция.

Александра Вишнякова
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