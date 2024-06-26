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Регион
26 июня, 10:14

"Не признаём": В Кремле отреагировали на решение МУС по "аресту" Шойгу и Герасимова

Песков: Россия считает абсурдными ордера МУС об "аресте" Шойгу и Герасимова

Валерий Герасимов и Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Валерий Герасимов и Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Москва не признаёт и считает абсурдными ордера Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" секретаря Совета безопасности (Совбеза) РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы не признаём юрисдикцию этого суда, мы не являемся членами соответствующего статута. Соответственно, мы не признаём этих ордеров", — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков назвал указанные ордера на арест достаточно абсурдными, как и те, которые касались президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

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О том, что досудебная палата МУС выдала ордера на "арест" Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, стало известно 25 июня. В суде отметили, что это решение связано якобы с международными преступлениями на Украине. К слову, юрисдикцию МУС не признают государства, в которых проживает больше половины населения планеты. В их числе Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия и Индонезия. Кроме того, перечень дополняют Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США и Турция.

Кроме того, в марте 2023 года МУС выдал ордера на "арест" Путина и Львовой-Беловой. В МИД РФ напомнили, что Москва не признаёт МУС и его решения, а председатель "Единой России" Дмитрий Медведев с иронией отнёсся к новости, сравнив документ с туалетной бумагой. В июле прошлого года МВД объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ, выдавшую ордер на арест лидера РФ и детского омбудсмена.

Александр Юнашев
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