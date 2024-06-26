"Не признаём": В Кремле отреагировали на решение МУС по "аресту" Шойгу и Герасимова

Москва не признаёт и считает абсурдными ордера Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" секретаря Совета безопасности (Совбеза) РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы не признаём юрисдикцию этого суда, мы не являемся членами соответствующего статута. Соответственно, мы не признаём этих ордеров", — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков назвал указанные ордера на арест достаточно абсурдными, как и те, которые касались президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.