Взрыв и пожар произошли в жилом доме в московском Южном Чертаново
Взрыв и пожар произошли в жилом доме в московском Южном Чертаново. Оборвалась связь с одним из пожарных, вошедших в горящую квартиру, пишет SHOT.
По данным SHOT, оглушительных хлопок произошёл в многоэтажке на улице Газопровод. Сейчас горит квартира на девятом этаже.
Пожар в многоэтажке. Фото © SHOT
Прибывшие пожарные спасли одну женщину. Один сотрудник перестал выходить на связь после того, как зашёл в эпицентр пожара, его сейчас пытаются отыскать.
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