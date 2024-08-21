Взрыв и пожар произошли в жилом доме в московском Южном Чертаново. Оборвалась связь с одним из пожарных, вошедших в горящую квартиру, пишет SHOT.

По данным SHOT, оглушительных хлопок произошёл в многоэтажке на улице Газопровод. Сейчас горит квартира на девятом этаже.

Пожар в многоэтажке. Фото © SHOT