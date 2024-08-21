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21 августа, 14:25

Взрыв и пожар произошли в жилом доме в московском Южном Чертаново

Взрыв и пожар произошли в жилом доме в московском Южном Чертаново. Оборвалась связь с одним из пожарных, вошедших в горящую квартиру, пишет SHOT.

По данным SHOT, оглушительных хлопок произошёл в многоэтажке на улице Газопровод. Сейчас горит квартира на девятом этаже.

Пожар в многоэтажке. Фото © SHOT

Пожар в многоэтажке. Фото © SHOT

Прибывшие пожарные спасли одну женщину. Один сотрудник перестал выходить на связь после того, как зашёл в эпицентр пожара, его сейчас пытаются отыскать.

Взрыв в газа многоквартирном доме в Нижнем Тагиле: Что известно
Взрыв в газа многоквартирном доме в Нижнем Тагиле: Что известно
Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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