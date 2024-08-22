AstraZeneca ступила на тропу войны с российским конкурентом из-за лекарства от рака AstraZeneca оспорила патент на российский аналог лекарства от рака «Тагриссо» 22 августа, 09:38 AstraZeneca не довольна ростом производства российских лекарств. Обложка © freepik

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca подала жалобу на российскую компанию «Аксельфарм», которая получила патент на препарат «Осимертиниб». Иностранный производитель считает его аналогом своего онколекарства «Тагриссо». Об этом пишет РБК, ссылаясь на Роспатент.

Российский препарат был запатентован ещё 14 августа, при этом AstraZeneca выступила с протестом ещё в сентябре 2023 года. В свою очередь «Тагриссо» был зарегистрирован в России ещё в 2017 году, патент на него заканчивается лишь в 2032 году. Иностранная компания заявила, что выпускает препарат для онкобольных в объёме, который якобы полностью покрывает спрос в нашей стране.

Российское предприятие «Аксельфарм» зарегистрировало препарат «Осимертиниб» в мае прошлого года. После чего больницы и региональные Минздравы начали закупать именно отечественное лекарство. Теряя прибыли, AstraZeneca подала жалобы в суд и прокуратуру, пытаясь вернуть своих покупателей. Сейчас уже заключено 43 договора на поставку «Осимертиниб», общая сумма — 450 миллионов рублей. Иностранный производитель требует проверить законность подобных госзакупок.

Ранее сообщалось, что почти 14 тысяч граждан Британии требуют от своих властей компенсации из-за осложнений, вызванных вакцинами против коронавируса. В 97% случаях жалобы поступили от пациентов, привитых препаратом фармацевтической компании AstraZenec, и лишь небольшая доля приходится на тех, кому были введены инъекции американских предприятий Pfizer или Moderna.

Авторы Татьяна Миссуми