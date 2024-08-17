Британцы требуют компенсации из-за осложнений после вакцин от ковида

Почти 14 тысяч граждан Соединённого Королевства требуют от британских властей компенсации из-за осложнений, вызванных вакцинами против коронавируса. Об этом со ссылкой на свои правительственные источники пишут корреспонденты газеты Telegraph.

"Около 14 тысяч человек в Великобритании обратились к правительству за выплатами из-за заявляемого вреда, вызванного вакцинами от CoViD-19", — говорится в статье.

Журналисты сообщили, что с 1979 года на территории королевства действует Схема по компенсации ущерба от вакцин (VDPS). За это время в общей сложности было подано 16 тысяч заявлений, большинство из которых приходится на последствия вакцин от коронавируса.

Газета утверждает, что власти отклонили более 5,5 тысяч заявлений, из которых 519 были отклонены ещё до проведённого медицинского обследования. В то же время 350 обращений ждала та же участь из-за того, что вакцина не "привела к тяжёлой степени инвалидности", хотя медики и признали вред от препарата.

На сегодняшний день британское правительство произвело выплаты лишь в 175 случаях. Добившимся компенсации людям дали единовременно по 120 тысяч фунтов.

По данным издания, в 97% случаях жалобы поступили от пациентов, привитых вакциной британско-шведской фармацевтической компании AstraZenec, и лишь небольшая доля на тех, кому были введены препараты американских предприятий Pfizer или Moderna. У граждан после этих вакцин наблюдались инсульт, сердечный приступ, опасные тромбы, воспаление спинного мозга, чрезмерный отёк конечностей и лицевой паралич.