МЧС дополнительно получит почти 2 млрд из-за ситуации в приграничных регионах
Манутров: Кабмин выделит 1,9 млрд рублей для МЧС из-за ситуации в приграничье
Правительство России выделит для МЧС почти два миллиарда рублей в связи с ситуацией в приграничных регионах. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным в четверг, 22 августа, доложил первый вице-премьер Денис Мантуров.
"Для обеспечения функционирования правительством подготовлено решение о выделении на эти цели дополнительно 1,9 млрд рублей для МЧС", — проинформировал он.
Сотрудники МЧС России доставляют и распределяют гумпомощь для населения Курской области. Видео © МЧС России
Ранее глава государства собрал профильных вице-премьеров, некоторых членов правительства и губернаторов Белгородской, Брянской и Курской областей для обсуждения ситуации в приграничных регионах России. Отдельное слово предоставлено Денису Мантурову, которого Владимир Путин просил лично заняться вопросами социально-экономического характера на этих территориях.
Ранее в МЧС рассказали, как сегодня помогают жителям Курской области, находящимся в ПВР. Более 10 тысяч жителей курской области, в том числе 3 тысячи детей находятся в пунктах временного размещения. Всего в 28 регионах работают 185 ПВ.
МЧС России