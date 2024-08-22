МЧС дополнительно получит почти 2 млрд из-за ситуации в приграничных регионах

Правительство России выделит для МЧС почти два миллиарда рублей в связи с ситуацией в приграничных регионах. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным в четверг, 22 августа, доложил первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Для обеспечения функционирования правительством подготовлено решение о выделении на эти цели дополнительно 1,9 млрд рублей для МЧС", — проинформировал он.

Сотрудники МЧС России доставляют и распределяют гумпомощь для населения Курской области. Видео © МЧС России

Ранее глава государства собрал профильных вице-премьеров, некоторых членов правительства и губернаторов Белгородской, Брянской и Курской областей для обсуждения ситуации в приграничных регионах России. Отдельное слово предоставлено Денису Мантурову, которого Владимир Путин просил лично заняться вопросами социально-экономического характера на этих территориях.