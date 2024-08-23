Пули рикошетили от бриллиантов: Раскрыты новые подробности убийства царской семьи

В телах расстрелянных членов царской семьи Романовых было обнаружено множество пуль. Убийцам пришлось стрелять очередями, так как патроны рикошетили от бриллиантов и драгоценностей, зашитых в одежду. Об этом рассказал генпрокурор России Игорь Краснов.

«По их признанию [участников расстрела], которые мы смотрели, они очень удивились тому, что во время убийства они [члены семьи Романовых] не сразу умирали, они были живыми. Почему? Потому что в их предметах одежды были зашиты бриллианты и драгоценности, и пули отскакивали. И это для убийц было чудовищно, они об этом говорили», — сказал Краснов в интервью блогеру и писателю Сергею Минаеву, которое опубликовано на Rutube.

На жестоком расстреле убийцы не остановились — членов императорской семьи добивали штыками. Часть из драгоценностей участники расстрела забрали себе. Те, что удалось затем найти историкам, сейчас хранятся в музеях.

Напомним, в ночь на 17 июля 1918 года в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева в Екатеринбурге были убиты император Николай II, императрица Александра Федоровна, их дети и приближённые. Тела вывезли за город. Следователям удалось восстановить картину убийства. Расстрельная команда стояла в дверях в два или три ряда, а в маленькой комнате находились 11 человек, которых убили.