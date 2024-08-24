Отмечаем день рождения картофельных чипсов 24 августа: рецепт без вреда для фигуры
171 год назад на свет появились чипсы, которые стали одной из любимых закусок человечества. Life.ru расскажет, как приготовить их без вреда для здоровья.
24 августа отмечается день рождения картофельных чипсов. Сейчас сложно представить жизнь без этой хрустящей закуски. К сожалению, у современных чипсов есть большой минус — они слишком вредны для организма человека. В этой статье Life.ru подробно расскажет об истории создания картофельного деликатеса, вредных особенностях и поделится рецептом приготовления домашних чипсов без вреда для здоровья.
Кто придумал картофельные чипсы
Впервые картофельные чипсы придумали в США в 1853 году. Фото © Wikipedia
Картофельные чипсы были изобретены случайно в 1853 году в Саратоге-Спрингс, штат Нью-Йорк. Легенда гласит, что повар отеля Moon's Lake House Джордж Крам приготовил тонко нарезанный картофель, который обычно подают в виде жареных картофельных ломтиков, для одного из постояльцев, просившего более хрустящего блюда. Крам намеренно нарезал картофель тоньше, чем обычно, и поджарил его до хрустящего состояния. Гости отеля оценили новое блюдо, и оно стало популярным.
Сначала чипсы подавались только в отеле, но вскоре они стали продаваться в местных магазинах и завоевали популярность по всей стране. Процесс производства картофельных чипсов был автоматизирован в конце XIX века, что позволило массово производить этот вкусный и популярный закусочный продукт.
Почему чипсы вредны для здоровья
Часто употребление чипсов может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Cookie Studio
Сегодня производятся картофельные чипсы различных вкусов и форм, они являются одним из самых популярных закусочных продуктов во многих странах мира, однако их состав, как правило, оставляет желать лучшего. К сожалению, многие люди не задумываются о том, что едят, нанося таким образом колоссальный вред организму. Итак, давайте разберёмся, почему же картофельные чипсы портят здоровье. Во-первых, они обычно содержат большое количество насыщенных жиров и соли, что может привести к повышению уровня холестерина в крови и увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Во-вторых, при производстве картофельных чипсов используются различные добавки и консерванты, которые оседают в организме при употреблении в больших количествах. Кроме того, картофельные чипсы имеют высокую калорийность и низкое содержание питательных веществ, что может привести к лишнему весу и недостатку необходимых организму витаминов и минералов.
Рецепт полезных домашних чипсов
Домашние рецепты: как приготовить полезные картофельные чипсы без консервантов. Фото © Freepik / KamranAydinov
Для приготовления полезных картофельных чипсов дома вам понадобятся следующие ингредиенты:
— картофель
— оливковое масло
— соль
— перец
— другие специи по вашему вкусу.
Все ингредиенты рассчитываются самостоятельно, исходя из нужного вам количества чипсов.
Приготовление чипсов дома занимает не больше 30 минут, зато в них точно не будет вредных компонентов, а вкус останется таким же! Если все ингредиенты на месте, можно приступать к процессу готовки:
Шаг 1: Тщательно вымойте картофель и очистите его от кожуры.
Шаг 2: Нарежьте картофель тонкими ломтиками. Чем тоньше вы нарежете картофель, тем более хрустящими будут чипсы.
Шаг 3: Выложите ломтики картофеля на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой.
Шаг 4: Полейте картофель оливковым маслом и посыпьте солью, перцем и другими специями по вашему вкусу. Вы можете использовать чесночный порошок, паприку или травы.
Шаг 5: Выпекайте картофель в предварительно разогретой до 200 градусов духовке примерно 20–30 минут или пока чипсы не станут золотистыми и хрустящими.
Шаг 6: После того как чипсы будут готовы, дайте им немного остыть перед подачей.
Надеемся, вы сможете насладиться вкусными и полезными домашними чипсами, ведь следить за своим здоровьем очень важно! Не стоит забывать, что больше всего организму вредит плохая еда, поэтому старайтесь питаться правильно. Ранее Life.ru рассказал о пяти рецептах полезных завтраков времён СССР, которые вернут в детство.