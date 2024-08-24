Отмечаем день рождения картофельных чипсов 24 августа: рецепт без вреда для фигуры

24 августа отмечается день рождения картофельных чипсов. Сейчас сложно представить жизнь без этой хрустящей закуски. К сожалению, у современных чипсов есть большой минус — они слишком вредны для организма человека. В этой статье Life.ru подробно расскажет об истории создания картофельного деликатеса, вредных особенностях и поделится рецептом приготовления домашних чипсов без вреда для здоровья.

Кто придумал картофельные чипсы

Впервые картофельные чипсы придумали в США в 1853 году. Фото © Wikipedia

Картофельные чипсы были изобретены случайно в 1853 году в Саратоге-Спрингс, штат Нью-Йорк. Легенда гласит, что повар отеля Moon's Lake House Джордж Крам приготовил тонко нарезанный картофель, который обычно подают в виде жареных картофельных ломтиков, для одного из постояльцев, просившего более хрустящего блюда. Крам намеренно нарезал картофель тоньше, чем обычно, и поджарил его до хрустящего состояния. Гости отеля оценили новое блюдо, и оно стало популярным.

Сначала чипсы подавались только в отеле, но вскоре они стали продаваться в местных магазинах и завоевали популярность по всей стране. Процесс производства картофельных чипсов был автоматизирован в конце XIX века, что позволило массово производить этот вкусный и популярный закусочный продукт.

Почему чипсы вредны для здоровья

Часто употребление чипсов может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Cookie Studio

Сегодня производятся картофельные чипсы различных вкусов и форм, они являются одним из самых популярных закусочных продуктов во многих странах мира, однако их состав, как правило, оставляет желать лучшего. К сожалению, многие люди не задумываются о том, что едят, нанося таким образом колоссальный вред организму. Итак, давайте разберёмся, почему же картофельные чипсы портят здоровье. Во-первых, они обычно содержат большое количество насыщенных жиров и соли, что может привести к повышению уровня холестерина в крови и увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Во-вторых, при производстве картофельных чипсов используются различные добавки и консерванты, которые оседают в организме при употреблении в больших количествах. Кроме того, картофельные чипсы имеют высокую калорийность и низкое содержание питательных веществ, что может привести к лишнему весу и недостатку необходимых организму витаминов и минералов.

Рецепт полезных домашних чипсов

Все ингредиенты рассчитываются самостоятельно, исходя из нужного вам количества чипсов.

Приготовление чипсов дома занимает не больше 30 минут, зато в них точно не будет вредных компонентов, а вкус останется таким же! Если все ингредиенты на месте, можно приступать к процессу готовки:

Шаг 1: Тщательно вымойте картофель и очистите его от кожуры.

Шаг 2: Нарежьте картофель тонкими ломтиками. Чем тоньше вы нарежете картофель, тем более хрустящими будут чипсы.

Шаг 3: Выложите ломтики картофеля на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой.

Шаг 4: Полейте картофель оливковым маслом и посыпьте солью, перцем и другими специями по вашему вкусу. Вы можете использовать чесночный порошок, паприку или травы.

Шаг 5: Выпекайте картофель в предварительно разогретой до 200 градусов духовке примерно 20–30 минут или пока чипсы не станут золотистыми и хрустящими.

Шаг 6: После того как чипсы будут готовы, дайте им немного остыть перед подачей.