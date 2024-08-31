Когда штурмовики не молчат: книги о подвигах бойцов в зоне СВО Life.ru собрал подборку новых книг, написанных непосредственными участниками специальной военной операции (СВО) России на Украине. 30 августа, 21:11 Книги штурмовиков и добровольцев о специальной военной операции (СВО) России на Украине. Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин, © litres, © litres, © litres

Первые литературные ласточки из зоны специальной военной операции не претендуют на лавры Тёркина, и это не «Окопы Сталинграда», но ощущение боли, которая совсем рядом, делает современные книги про СВО не менее пронзительными.

Александр Габо «В Вагнерах. Заметки наёмника»

ЧВК «Вагнер» уже вошла в историю. Хорошо это или плохо — не важно, «музыканты» сыграли свою партию в специальной военной операции на Украине, и о них будут говорить и читать ещё долго. Любой писатель, который хочет рассказать о том, что происходит «за ленточкой», обязательно вспомнит Бахмут. Но одно дело писать, а другое — выжить. Александр Габо выжил. И сумел рассказать об этом простым языком. Его книга проглатывается за раз. Потому что написана она пронзительно честно.

Книга Александра Габо «В Вагнерах. Заметки наёмника». Фото © Freepik, © litres

Габо, например, не стесняется говорить о том, как самые крутые и пафосные позывные типа Вепрь, Зверь занимаются командирами, а остальным достаётся то, что осталось. И да, псевдонимы погибших товарищей тоже использовать нельзя. Это описание другой стороны войны. В нём много быта, пацанских диалогов, которые заставляют ощутить атмосферу окопов, блиндажей, госпиталей и прочего. У «вагнеров» какая-то другая философия и взгляды на жизнь. На смерть. И если быть до конца честными, то нужно признать, что неизвестно, кто сейчас другой — они или все остальные?

Даниил Туляков «У вас нет других нас. Шторм Z»

В каком-то смысле бойцам ЧВК «Вагнер» повезло — их участие в СВО получило огласку. Но есть и другие заключённые «за лентой». И о них почему-то не очень часто говорят. Им тяжело это понять, и книга бойца штурмовой роты Z — это пронзительный крик. Он о том, что они тоже существуют, они тоже защищают Родину, тоже гибнут за неё, за нас. Даниил Туляков будто пытается достучаться до сердец мирных жителей, которые продолжают ходить в рестораны, устраивают развлекательные вакханалии, делая вид, что ничего не происходит.

Книга Даниила Тулякова «У вас нет других нас. Шторм Z». Фото © Freepik, © litres

«Мы в игре. Все. И на фронте, и в тылу. И эту игру надо вести до конца», — в этих словах нет обиды, нет осуждения. Книга будто пытается встряхнуть читателя, помочь осознать, что это и его война.

«Да и сам я никакой не герой. Но я — настоящий. Такой, какой есть. И люди вокруг меня описаны такими, какие есть. Если они кому-то не нравятся, извините. Но других у меня нет. И у вас нет других нас». Туляков опровергает романтизированные образы боевых действий, рассказывает, какой на самом деле звук издают пули, что происходит с местными жителями, которые прошли зверскую мясорубку ВСУ.

Александр Ашмарин «Дневник. Путь добровольца»

Книга Александра Ашмарина — это описание предателей и того, что с ними стало. О том, как трудно общаться с семьёй, с детьми, которые остались там, где ночью спят, а днём живут.

Книга Александра Ашмарина «Дневник. Путь добровольца». Фото © Freepik, © litres

«Я скажу, что нервничал. Был один вопрос: как воевать, если нет опыта, нет навыка? Да вообще ничего нет. Я даже стрелять не умею. Пока не мог уложить это всё в голове. Отказаться? Нет! Решение принято, дороги назад нет, подписан контракт с совестью, мои жизненные принципы не позволяли дать назад. Значит — еду», — пишет Ашмарин.

Сергей Галицкий «Из смерти в жизнь...»

Книга Сергея Галицкого — продолжение его восьмисерийника «Батюшки боевого сопротивления». Автор работает с первоисточниками — священнослужителями, которые служат в зоне СВО. Да, это взгляд на войну с другого ракурса, при этом рассказы самих воинов не становятся менее душераздирающими. У священников в зоне СВО другие задачи. В миру батюшки должны выступать гидами для верующих или сомневающихся на пути воцерковления. А на войне они служат, чтобы бойцы остались людьми.

Книга Сергея Галицкого «Батюшки боевого сопротивления». Фото © Freepik, © Telegram / oni_zaotechestvo

Война нередко ломает психику, многие становятся жестокими, и именно эту проблему решают священнослужители. Они исповедуют, утешают, причащают бойцов и напоминают им о том, что спасение души — главная цель. В подразделениях, где служат батюшки, атмосфера и боевой дух другие. Солдаты более ответственно относятся к своим задачам. У них нет проблем с мотивацией. Они самоотверженнее защищают друг друга в бою. Нет, это не психология. Иереи и иеромонахи лишь обращают внимание ребят на то, что происходит неслучайно. Галицкий очень трезво и без религиозной восторженности рассказывает о необъяснимых случаях спасения, которые происходят в зоне СВО.

Павел Кутаренко «Мы – мобики»

Командир отделения штурмового отряда с позывным «Луч» Павел Кутаренко — это какая-то светлая солдатская проза. Он не претендует даже на то, что его текст — это дневник, не говоря уже о писательских амбициях. Но именно это делает его творчество заслуживающим отдельного внимания. Да, боль, да, кровь, да, смерть, но ощущения от прочитанного позитивные. Вспоминаешь Тёркина. А с другой стороны, что ещё остаётся парням, которые по несколько дней могут находиться по пояс в воде и глине?..

Книга Павла Кутаренко «Мы – мобики». Фото © Freepik, © litres

«Нас собрали, выдали обмундирование, поселили в казарме. Одни явно переживали, другие — прям рвались поскорее попасть на войну, я, наверное, тоже хотел туда поскорее», — пишет Павел. Он мечтает обнять свою Таню, рассказывает о том, какая у неё талия. При этом признаётся, что скрыл свою профессию повара, чтобы на фронте его не заставили варить кашу, а дали в руки оружие.

Авторы Григорий Никонов