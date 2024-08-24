В США по делу о домашнем насилии арестовали известную американскую актрису

Известную по роли Лизы в комедии «Мальчишник в Вегасе» американскую актрису Натали Фэй арестовали в США по обвинению в домашнем насилии. Как пишет газета The Independent, полиция Майами взяла её под стражу за то, что она ударила своего партнёра во время ссоры.

Издание сообщает, что мужчина сел к деятельнице киноискусств в машину, а та обвинила его в «подозрительном местонахождении до прибытия к ней домой». Она показала ему телефон, после чего ударила его в лицо правым кулаком.

«Он попытался выйти из машины, чтобы избежать конфликтной ситуации. Однако «прежде чем он смог уйти от неё», Фэй якобы «вышла из машины и схватила его за лицо», — указано в материале.

Сообщается, что в итоге мужчина получил незначительные травмы. В настоящее время Фэй уже освобождена под залог в размере одной тысячи долларов, а слушание по её делу назначено на сентябрь.