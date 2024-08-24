«Это прокол» : Кириленко высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии на Кубке Дружбы

Организаторы Кубка Дружбы огорчены сложившейся ситуацией с ненастоящей сборной Колумбии по баскетболу не меньше Федерации баскетбола Колумбии (ФБК). Об этом заявил президент Российской федерации баскетбола РФБ Андрей Кириленко.

«Я понимаю, для всех это разочарование, для нас это огромное расстройство, то, что команда не смогла соответствовать уровню турнира. Мы уж точно не хотели кого-то надуть и привезти команду которую мы обыграем на 100 очков. Естественно, после первой игры этой команды стало понятно, что она не соответствует уровню турнира», — сказал Кириленко «Чемпионату», назвав случившееся проколом и форс-мажором.

Президент РФБ также поблагодарил пермскую «Парму» за предоставление молодёжной баскетбольной команды, которая и сыграла товарищеский матч с колумбийцами вместо национальной сборной России. В будущем организаторы будут тщательнее обращать внимание на все детали, подытожил Кириленко.