Появилось видео первого в истории баскетбола четырёхочкового броска
На Филиппинах реализовали первый в истории баскетбола четырёхочковый бросок
На Филиппинах смогли реализовать первый в истории баскетбола четырёхочковый бросок. В стартовом матче сезона Филиппинской баскетбольной ассоциации (PBA) это удалось сделать американскому защитнику "Мералко Болтс" Крису Банкеро в игре против "Магнолия Хотшотс".
Первый в истории баскетбола четырёхочковый бросок. Видео © Х / One Sports
В Кубке управляющих, который является одним из трёх основных турниров PBA, с нового сезона ввели четырёхочковую линию. Она начинается в 27 футах от кольца. Это нововведение было опробовано ассоциацией на Матче звёзд в 2023 году.
Стоит отметить, что встреча между "Мералко Болтс" и "Магнолия Хотшотс", которая проходила в Кесон-Сити, завершилась со счётом 99:94 в пользу первых. Также подчёркивается, что после того, как Банкеро во второй четверти смог реализовать четырёхочковый бросок, через несколько минут то же самое сделал его партнёр по команде Холо Мендоса.
Ранее Life.ru писал, что сборная США по баскетболу стала олимпийским чемпионом на Играх в Париже. Американцы обыграли в финале команду Франции со счётом 98:87.
Х / One Sports