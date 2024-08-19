Появилось видео первого в истории баскетбола четырёхочкового броска

На Филиппинах смогли реализовать первый в истории баскетбола четырёхочковый бросок. В стартовом матче сезона Филиппинской баскетбольной ассоциации (PBA) это удалось сделать американскому защитнику "Мералко Болтс" Крису Банкеро в игре против "Магнолия Хотшотс".

Первый в истории баскетбола четырёхочковый бросок. Видео © Х / One Sports

В Кубке управляющих, который является одним из трёх основных турниров PBA, с нового сезона ввели четырёхочковую линию. Она начинается в 27 футах от кольца. Это нововведение было опробовано ассоциацией на Матче звёзд в 2023 году.

Стоит отметить, что встреча между "Мералко Болтс" и "Магнолия Хотшотс", которая проходила в Кесон-Сити, завершилась со счётом 99:94 в пользу первых. Также подчёркивается, что после того, как Банкеро во второй четверти смог реализовать четырёхочковый бросок, через несколько минут то же самое сделал его партнёр по команде Холо Мендоса.