США в пятый раз подряд выиграли баскетбольный турнир на Олимпиаде

Сборная США по баскетболу стала олимпийским чемпионом на Играх в Париже, обыграв в финале команду Франции. Финальный счёт встречи — 98:87.

Французы с самого начала смогли оказать сопротивление "Дрим-тим", не позволяя сопернику уходить в разгром. Интрига держалась до последних минут, однако американцы всё же смогли удержать преимущество. Самым результативным игроком в составе США стал Стефен Карри, набравший 24 очка. У французов молодая звезда Виктор Вембаньяна отметился 26 баллами.

США в пятый раз подряд выиграли Олимпийские игры. Всего же на счету американцев стало 17 золотых медалей. Французы проиграли в финале Игр в четвёртый раз. На прошлой Олимпиаде в Токио США выиграли решающий матч у Франции со счётом 87:82. Третье место на турнире в Париже заняла сборная Сербии, победившая в матче за бронзу команду Германии (93:83).