В последние месяцы внимание постоянного представительства России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) привлекла новая серьёзная проблема. По данным российских дипломатов, США продолжают поставлять на Украину химические вещества, обладающие отравляющим действием. Об этом в представительстве сообщили газете «Известия».

В частности, в марте 2023 года Вашингтон поставил химические вещества временного действия, такие как «Би-Зет», «Си-Эс» и «Си-Ар», а также ручные гранаты «Терен-6», наполненные химическими раздражителями.

По информации представительства, в зоне специальной военной операции (СВО) зафиксировано более 400 случаев использования токсичных химикатов украинскими военными. Особенно часто применяются хлорпикрин и хлорацетофенон, иногда в комбинации. Более того, зафиксированы случаи применения химических компонентов для отравления продуктов питания, что привело к гибели 15 человек.