Тайны и запреты Тихонова дня: что можно и никак нельзя делать 26 августа

26 августа православные христиане отмечают Тихонов день — особый праздник, посвящённый святителю Тихону и Страстной иконе Пресвятой Богородицы. В этот день существует множество традиций и примет, которые важно учитывать. Разберёмся, почему Тихон называется «страстным», и что нужно и не нужно делать в этот день.

Почему Тихон именно страстной?

Приметы и традиции на Тихонов день 26 августа. Фото © YouTube / Праздник

Тихонов день имеет тесную связь со Страстной иконой Божией Матери, которая особенно почитается в Москве. Икона получила своё название благодаря изображению орудий страстей Христовых, сопровождающих образ Богородицы. Этот образ на протяжении столетий являлся объектом особого почитания, а в Москве даже был основан Страстной монастырь, существовавший до 1937 года.

Страстная икона Божией Матери особенно дорога для москвичей. До сих пор в центре Москвы есть Страстной бульвар и, к сожалению, многие сейчас не знают и не помнят и, в общем- то, не придают значения, почему он так называется. Дело в том, что рядом с этим бульваром на том месте, где сейчас находятся фонтаны, и около памятника Пушкину, и где находится кинотеатр «Россия», на этом месте на протяжении нескольких столетий находилась важнейшая такая московская святыня — Страстной монастырь. Собственно говоря, он так назывался именно в честь страстной иконы Божией Матери. Игнатий Шестаков Иеромонах

История Страстной иконы Пресвятой Богородицы

Страстная икона Божией Матери: история и значение. Фото © Wikipedia

Страстная икона была обретена в Нижегородской области и в 1641 году по указу царя Михаила Фёдоровича была перенесена в Москву. В столице она обрела свой дом в Страстном монастыре, который стал важной святыней для москвичей. Иеромонах Игнатий Шестаков рассказывает: «Эта икона была обретена в одном из сёл в нижегородском краю и в 1641 году по распоряжению царя Михаила Фёдоровича была перенесена в Москву и здесь она была водружена, была в нескольких храмах, а потом вот был установлен Страстной монастырь, который очень глубоко вошёл в историю русской столицы и был разрушен только окончательно в 1937 году». Несмотря на разрушение монастыря в 1937 году, икона сохранилась и продолжает почитаться верующими. Сегодня она находится в храме Воскресения Христова в Сокольниках.

О чём молиться перед Страстной иконой Пресвятой Богородицы

Чему молиться перед Страстной иконой Пресвятой Богородицы. Фото © Life.ru

Страстная икона Пресвятой Богородицы, одна из самых почитаемых в православной традиции, традиционно ассоциируется с молитвами об избавлении от тяжёлых жизненных испытаний и бедствий. Верующие обращаются к этому образу с просьбами о защите от эпидемий, пожаров, природных катаклизмов и других несчастий, которые могут обрушиться на их жизнь.

Если говорить о том, каким нуждам особо молятся перед этой иконой, то вот исторически, например, ей молились во время эпидемии холеры, люди с разными физическими увечьями, недостатками, например слепые. Также ей особенно молились об избавлении от пожара, но на самом деле, и опять же можно исторически на это посмотреть, это все те искушения, испытания, которые обрушивались и на нашу столицу — эпидемии, пожары и естественно, люди молились особым образом Страстной иконе Божией матери. Почему она называется Страстной? Потому что, помимо самой Богородицы там изображены орудия страстей Христа, то есть орудия, на которых он потерпел страдания, то есть страсти. Игнатий Шестаков Иеромонах

Что можно делать в Тихонов день 26 августа

Как провести Тихонов день: советы от Life.ru. Фото © Life.ru

Тихонов день — это время для домашних дел и подготовки к зиме. Считается, что именно в этот день нужно заниматься уборкой и наведением порядка в доме и хозяйственных постройках. Вот что рекомендуется делать: Навести порядок в сараях, погребах, кладовых и на чердаке. Подготовить амбары и другие помещения для хранения урожая. Проверить зимнюю одежду, отремонтировать при необходимости. Убрать летние вещи и инструменты до следующего года.

Что нельзя делать 26 августа в день Страстной иконы Пресвятой Богородицы

Что можно и нельзя делать 26 августа в Тихонов день. Фото © Life.ru

Существуют и запреты, которые важно соблюдать, чтобы избежать неудач и сохранить гармонию: Нельзя заниматься земледелием — копать, рыхлить, окучивать. Не стоит вспоминать прошлые обиды и негативные события. Нельзя есть яйца с двумя желтками — считается плохой приметой. Нежелательно дарить и принимать полотенца. Одиноким людям не рекомендуется спать на двух подушках. Продолжается Успенский пост — нужно избегать мяса, рыбы и молочных продуктов.

Приметы Тихонова дня

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Solovev

На Тихонов день обращают внимание на природные приметы, которые могут предсказать погоду и будущие события: Тихий ветер — несколько дней будет ветреная погода. Сильный ветер — сентябрь будет сырым и дождливым. Много грибов в лесу — на следующий год будет хороший урожай хлеба. Птицы кричат ночью — к перемене погоды. Жаркий день — к суровой зиме. Холодный день — зима будет мягкой и снежной. Дождь — зимой часто будут снежные бураны.